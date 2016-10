SWR 2 23:38 bis 00:35 Jazz NOWJazz Poetisches Leuchten im Dunklen. Die Gewinnerin des SWR-Jazzpreises 2016 Julia Hülsmann Merken Klavier, Klang, Poesie- und trotzdem eine knisternde rhythmische Spannung. Julia Hülsmann ist eine Meisterin des Sensitiven. Auf spannende Weise baut sie in ihrer Musik Brücken zur Welt der Lyrik und des Gesangs. Eines ihrer Markenzeichen: feinfühlig transponiert sie Texte und Gedichte von E.E. Cummings, Emily Dickensen, William Shakespeare u.a. ins Feld der improvisierten Musik. Aber auch als Pianistin mit ihrem Trio weist die Gewinnerin des SWR-Jazzpreises 2016 dem Euro-Jazz neue Wege. Wir sprechen in dieser Sendung mit der in Berlin lebenden Pianistin und Komponistin und stellen ihre faszinierenden Sounds vor. In Google-Kalender eintragen