SWR 2 22:03 bis 23:38 Sonstiges "Die Verwirrungen des Zöglings Törleß" Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Robert Musil Um das Jahr 1900. Irgendwo in der Provinz der österreichisch-ungarischen k. u. k. Monarchie. In einem Militärinternat zur Aufzucht künftiger Eliten gerät der Zögling Törleß in einen Zustand der Verwirrung. Sie bringt seinen künstlerischen wie intellektuellen Charakter zum Erwachen. Der Zögling Basini bestiehlt seine Mitschüler. Er wird von Törleß' Freunden Reiting und Beineberg entlarvt und muss ihnen fortan zu Willen sein. Törleß beobachtet zuerst die Experimente, erliegt dann ihrer Faszination. Als die ganze Klasse gleich einem wildgewordenen Mob Basini quält, kommt es jedoch zur Anhörung durch die Schulleitung. Der zweite Teil der erstmalig ausgestrahlten Langfassung des "Directors's Cut" wird am Freitag, den 21. Oktober um 22.03 Uhr in SWR2 ausgestrahlt. Gäste: Michael Rotschopf (Erzähler), Stefan Konarske (Törleß), Manuel Rubey (Beineberg), Stefano Bernardin (Reiting), Florian Teichtmeister (Basini), Ursula Strauss (Bozena) Regie: Iris Drögekamp Musik: Michael Riessler