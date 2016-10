SWR 2 10:05 bis 10:30 Sonstiges Tandem Kommst Du? Die Veröffentlichung eines Kinderbriefes als Buch Merken Der Brief an den Vater hat in der deutschsprachigen Literatur Tradition: Lessing, Brecht und natürlich Kafka - sie alle beschrieben ihre, zumeist von autoritären Vätern unterdrückten Gefühle. Im Fall des zehnjährigen Österreichers Jonas Kaurek liegt der Fall etwas anders: er hat keinen Vater, das heißt, sein Vater verzichtete seit seiner Geburt, abgesehen von seltenen Telefonaten, auf den Kontakt. Im Alter von zehn Jahren hat Jonas - ermuntert durch einen Verleger - seinem Vater nun einen langen Brief geschrieben. Gehörte die anschließende Veröffentlichung des Briefes zur Aufarbeitung der Beziehung oder werden so nur die Gefühle eines Kindes vermarktet? In Google-Kalender eintragen