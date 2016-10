SWR 2 22:03 bis 23:00 Sonstiges Feature Stasi, Gangster, Russenmafia? Wie der österreichische Investor Martin Schlaff zum Milliardär wurde Merken Eine schillernde Figur, die in Deutschland nahezu unbekannt ist: Martin Schlaff, Milliardär und Mäzen aus Wien. Zu DDR-Zeiten verdiente er ein Vermögen im Ost-West-Handel. Nach der Wende geriet er in Verdacht, beim Verstecken von DDR-Millionen geholfen zu haben. Bis zum Jahr 2015 gehörte er zu den Investoren, die mit Hochhauswohnungen in Köln-Chorweiler Geld machen wollten. Er pflegt beste politische Kontakte, wird bezichtigt, als Strohmann der Russenmafia aufgetreten zu sein, macht Geschäfte mit Israelis und Palästinensern. Der Autor recherchierte in Berlin, Wien und Köln, in Tel Aviv und Jericho, um hinter das Geheimnis der Biografie des Unternehmers zu kommen. In Google-Kalender eintragen