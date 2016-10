SWR 2 23:03 bis 00:00 Sonstiges JetztMusik Samheldni. Skandinaviens zeitgenössische Musikszene Merken Zusammenhalt und Gemeinschaftssinn sind in Skandinavien omnipräsent, vor allem im Kulturbetrieb: Kollaborationen, Kollektivbildungen und Veranstaltungskonzepte reichen weit über Landesgrenzen hinaus. Davon zeugen Ereignisse wie etwa die "Nordic Music Days". Seit 1888 treffen Akteure der Neuen Musik regelmäßig in einer skandinavischen Hauptstadt zusammen und präsentieren ihre Arbeiten. Im Herbst 2016 findet das Festival unter dem Motto "Integration" in Reykjavík auf Island statt. Mit Konzerten, Diskussionen und experimentellen Formaten wie "Speed-Datings" oder Neue-Musik-Quizshows werden vielfältiger künstlerischer Input, Austausch und Selbstorganisation - besonders innerhalb der jüngeren Komponisten- und Musikergeneration - aktiv gefördert. Ob traditionell besetzte Orchesterstücke oder Performance-Skurrilitäten: Begegnungen finden hier unabhängig von ästhetischen oder lokalen Distanzen statt. In Google-Kalender eintragen