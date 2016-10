SWR 2 19:20 bis 20:00 Sonstiges Tandem Großstadt-Dschungel Mumbai. Leoparden als Nachbarn 2016-10-18 10:05 Merken Umgeben von Slums und Hochhäusern liegt mitten in der indischen Metropole Mumbay der Gandhi National Park: ein Urwald, in dem neben Leoparden auch Ureinwohner leben. Diese "Adivasis" kennen die Raubkatzen und kommen mit ihnen aus. Aber der Park ist nicht umzäunt. Die Leoparden streifen auch durch anliegende Straßen und Gassen, wo sie Anwohner verletzen, manche töten. Das Feature führt durch den Urwald zu den Adivasis, dann zu den Bewohnern der Slums und Apartmentblöcke. Wie lebt man mit Leoparden als Nachbarn? In Google-Kalender eintragen