SWR 2 09:05 bis 10:00 Sonstiges Musikstunde Held der Arbeit - Emil Gilels zum 100. Geburtstag (1) Merken Die Lippen zusammengepresst, die Backenknochen angespannt, der Blick fokussiert, der Haarschnitt "nach Fasson". "So sahen die Helden unserer Jugend aus, die Fußballer von Dynamo Moskau, die Soldaten der roten Armee" - das schrieb tatsächlich ein sowjetischer Kritiker noch in den 1980er-Jahren, nicht etwa als Kommentar zu einer Militärparade, sondern zur Charakterisierung des Pianisten Emil Gilels. Wie kein anderer Instrumentalist verkörperte Emil Gilels während des Kalten Krieges den Erfolg der sowjetischen Kaderschmieden. Gilels war das pianistische Gesicht einer Ära, in der vor allem russische Pianisten die Wettbewerbe der globalisierten Musikwelt dominierten. An Gilels legendäre Virtuosität, an seine nicht minder gepriesene musikalische Tiefe und an den ereignisreichen Weg vom Tastentiger zum reifen Beethovenspezialisten erinnert die SWR2 Musikstunde aus Anlass des 100. Geburtstages des Künstlers. In Google-Kalender eintragen Moderation: Jörg Lengersdorf