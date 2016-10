SWR 2 23:03 bis 00:00 Sonstiges Musikpassagen Von Tonangebern und Tyrannen. Lieder zum Boss Day Merken Auch Chefs brauchen Zuwendung. Die bekommen sie am Boss Day, der in den USA und Kanada am 16. Oktober begangen wird. An diesem Tag können Angestellte ihrem Vorgesetzten etwas schenken oder ihm einfach sagen, dass sie ihn gern haben. Passend dazu spielen wir Songs von musikalischen Alphatieren, wie z. B. Captain Beefheart, Ike Turner, Jeff Tweedy, Roger Waters und James Brown. In Google-Kalender eintragen