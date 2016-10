SWR 2 21:25 bis 23:00 Jazz Jazz Geschichte eines Jazz-Standards (6). Autumn Leaves Merken Das Stück "Autumn Leaves" ist nicht nur einer der beliebtesten Jazzstandards - es verkörpert transkontinentale Zeitgeschichte. Alles begann mit einem Gedicht des französischen Surrealisten Jacques Prévert. Da sich sein Text zum Chanson eignete, bat Prévert seinen Freund Jószef Kozma um eine Vertonung. Kozma war Ungar, hatte in Berlin mit Brecht gearbeitet und war 1933 nach Paris emigriert. Seine Melodie lehnte er an ungarische und russische Weisen an. Große Chansonkünstler wie Yves Montand, Edith Piaf oder Juliette Gréco haben "Les feuilles mortes" bekannt gemacht. 1949 schrieb der amerikanische Sänger, Texter und Komponist Johnny Mercer englische Lyrics für den Song und ebnete dem Chanson damit eine Jazzkarriere. Nicht nur von Sängern wie Bing Crosby, Nat King Cole und Frank Sinatra, sondern auch von unzähligen Jazz-Instrumentalisten wurde "Autumn Leaves" aufgegriffen. Cannonball Adderley und Miles Davis schufen 1958 eine der prägendsten Modern-Jazz-Versionen. In Google-Kalender eintragen