SWR 2 17:05 bis 20:00 Sonstiges Donaueschinger Musiktage Abschlusskonzert Live Dolby Digital Merken <bk>Marco Stroppa: Come play with me für Soloelektronik und Orchester (UA) <ek><bk>Georg Friedrich Haas: Konzert für Posaune und Orchester (UA) <ek><bk>Franck Bedrossian: Twist für Orchester und Elektronik (UA) (IRCAM; Mike Svoboda, Posaune; SWR Symphonieorchester, Leitung: Alejo Pérez) In Google-Kalender eintragen