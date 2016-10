SWR 2 15:30 bis 17:00 Sonstiges Zur Person Die Komponistin Maria de Alvear Merken "Ich bin irgendwann aus der Gesellschaft ausgestiegen und in die Realität rein. Die Menschen verstehen nicht, dass Realität unabhängig ist von Zivilisation. Der Erde ist es völlig schnuppe, ob Menschen, Tiere und Pflanzen zugrunde gehen - der Planet und das Lebensprinzip bestehen immer weiter." Maria de Alvear ist als Künstlerin ein Sonderfall: ihr vielschichtiges Werk umfasst musikalische Arbeiten ebenso wie Installationen, Video-Kunst und sozialökologische Aktionen nach dem Vorbild des "erweiterten Kunstbegriffs" von Joseph Beuys. Einen Teil des Jahres lebt und studiert Maria de Alvear bei den Cherokee - indianische Rituale und Schamanismus fließen auch in ihr eigenes Komponieren ein. Ihre Konzerte sind musikalische Ereignisse: die Kraft visueller Kunst wird kombiniert mit musikalischen Strukturen. Scheu vor Tabu-Themen kennt diese Künstlerin nicht. Bei Maria de Alvear geht es immer um das Große und Ganze, um Welt und Natur, um Leben und Tod, um Liebe und Schmerz. Da gibt es "World", "Sexo", "Vagina" - um nur einige Titel ihrer ausladenden, magischen, raumgreifenden Kompositionen zu nennen. Gaby Beinhorn hat vor diesem Hintergrund mit Maria de Alvear über ihre persönliche, ja existentielle Bedeutung von Musik gesprochen. In Google-Kalender eintragen