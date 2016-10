SWR 2 11:03 bis 13:00 Sonstiges Donaueschinger Musiktage Live Dolby Digital Merken <bk>Peter Ablinger: Die schönsten Schlager der 60er- und 70er-Jahre für Ensemble (UA) <ek><bk>Wieland Hoban: Uròabrunnr für 4 Harfen und Ensemble (UA) <ek><bk>Patricia Alessandrini: Leçons de ténèbres für Ensemble und Elektronik (UA) <ek><bk>Martin Smolka: a yell with misprints - two movements für Ensemble (UA) (ensemble recherche; Beate Anton, Gunnhildur Einarsdóttir, Gabriela Mossyrsch, Julia Weissbarth, Harfe) In Google-Kalender eintragen