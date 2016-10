SWR 2 07:03 bis 07:55 Sonstiges Musik am Morgen Merken <bk>François Devienne: Flötenkonzert Nr. 2 D-Dur (Felix Renggli, Flöte; Chamber Academy Basel, Leitung: Brian Dean)<ek><bk>Aram Chatschaturjan: Orientalischer Tanz und Toccata, Bearbeitung (Xavier de Maistre, Harfe)<ek><bk>Richard Strauss: "Till Eulenspiegels lustige Streiche nach alter Schelmenweise" op. 28 (SWR-Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg, Leitung: Sylvain Cambreling)<ek><bk>Georg Friedrich Händel: "Augeletti, che cantate", Arie der Almirena aus dem 1. Akt der Oper "Rinaldo" (Dorothee Mields, Sopran; Stefan Temmingh, Blockflöte; La Folia Barockorchester)<ek><bk>Franz Schubert: 4. Satz aus der Sinfonie Nr. 5 B-Dur (Orchestra of the 18th Century, Leitung: Frans Brüggen)<ek> In Google-Kalender eintragen