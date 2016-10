SWR 2 20:03 bis 22:30 Jazz Donaueschinger Musiktage NOWJazz Session Live Merken Ein belgisches Duo und ein interkontinental besetztes Septett werden die beiden Sets der diesjährigen NOWJazz Session bei den Donaueschinger Musiktagen bestreiten. Die Zusammenarbeit des mittlerweile legendären Pianisten Fred van Hove mit der 45 Jahre jüngeren Vibraphonistin Els Vandeweyer ist ein spannendes Generationenprojekt auf dem Experimentierfeld Free Jazz, zeitgenössisch komponierte Musik und Improvisation. Danach stellt die in New York lebende Cellistin Okkyung Lee ein neues Projekt vor. "Cheol-Kkot-Sae" (Steel Flower Bird) ist als Kompositionsauftrag des SWR entstanden - eine Arbeit, in der Lee ihre südkoreanischen Wurzeln mit ihrem künstlerischen Interesse an Noise, freier Improvisation, erweiterten Spieltechniken, Jazz und klassischer Musik verbindet. Für ihr Ensemble hat Okkyung Lee mit der Pansori-Sängerin Song Hee Kwon und dem Perkussionisten Jae Hyo Chang zwei südkoreanische Musiker*innen eingeladen, die britischen Improvisatoren John Butcher (Saxofone), John Edwards (Bass), den norwegischen Elektroniker Lasse Marhaug und den amerikanischen Schlagzeuger Ches Smith. In Google-Kalender eintragen Moderation: Julia Neupert Gäste: Gäste: Okkyung Lee Septet, Duo Fred van Hove / Els Vandeweyer