SWR 2 17:05 bis 17:50 Porträt Zeitgenossen Merken Er ist der Internet-Punk, die Gallionsfigur der Digitalen Bohème und ein Gesellschaftskritiker mit großem Philosophie-Faktor: Sascha Lobo. Sein äußeres Markenzeichen ist die rote Irokesen-Frisur. Inhaltlich steht er für den philosophischen Blickwinkel auf das große weltweite Datennetz namens Internet. Die Netzkultur ist genauso sein Thema, die Frage also, wohin das digitale Zeitalter Politik, Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft führen wird. Darüber schreibt er in Büchern, in seinem digitalen Wohnzimmer, das sich Blog nennt, und in seiner vielbeachteten Kolumne "Mensch-Maschine" auf Spiegel Online. Sascha Lobo provoziert auch schon mal mit Behauptungen wie "Das Internet ist kaputt". Ist es das wirklich? Wohin wird das Internet sich und uns entwickeln? Und was heißt das für uns als Gesellschaft hier und heute? Antworten auf diese Zukunftsfragen können bei Sascha Lobo auch schon mal selbstironisch ausfallen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Petra Haubner Gäste: Gäste: Sascha Lobo (Blogger und Autor)