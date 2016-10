SWR 2 13:05 bis 13:58 Sonstiges Mittagskonzert Merken <bk>Giuseppe Verdi: "La Traviata", Introduzione, 1. Szene mit dem Trinklied und dem Duett Violetta-Aldredo (Olga Peretjatko, Violetta Valery; Atalla Ayan, Alfredo Germont; Emiliano Gonzales Toro, Gastone; Balthasar-Neumann-Chor; Balthasar-Neumann-Ensemble, Leitung: Pablo Heras-Casado) <ek><bk>Giacomo Puccini: "Madama Butterfly", Arie der Butterfly (2. Akt) (Mirella Freni, Sopran; Wiener Philharmoniker, Leitung: Herbert von Karajan) <ek><bk>Gioacchino Rossini: "Guillaume Tell", Szene und Romanze der Mathilde (2. Akt) (Mirella Freni, Sopran; National Philharmonic Orchestra, Leitung: Riccardo Chailly) <ek><bk>Vincenzo Bellini: Oboenkonzert Es-Dur (Maurizio Dini-Ciacci, Oboe; Orchestra di Padova e del Veneto) <ek><bk>Jules Massenet: "Le Cid", Arie des Rodrigue (3. Akt) (Piotr Beczala, Tenor; Orchestre de l'Opéra National de Lyon, Leitung: Alain Altinoglu); "Hérodiade", Rezitativ und Arie des Hérode (2. Akt) (Thomas Hampson, Bariton; Orchestre National du Capitole de Toulouse, Leitung: Michel Plasson) <ek><bk>Aaron Copland: " I bought me a cat", Nonsens-Kinderlied (Thomas Hampson, Bariton; The Saint Paul Chamber Orchestra, Leitung: Hugh Wolff) In Google-Kalender eintragen