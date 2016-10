SWR 2 10:30 bis 12:00 Sonstiges Treffpunkt Klassik extra Merken Der 1944 geborene ungarische Komponist und Dirigent Peter Eötvös gehört zu den wichtigsten und vielseitigsten Vertretern der Neuen Musik. Bereits als 14-Jähriger wurde er noch von Zoltán Kodály an der Budapester Musikhochschule aufgenommen und studierte anschließend in Köln Dirigieren. Acht Jahre war er Mitarbeiter am Studio für Elektronische Musik des WDR in Köln und wurde dann von Pierre Boulez zum musikalischen Leiter des "Ensemble Intercontemporain" nach Paris berufen. Sein Werkkatalog reicht von Solo- und Kammermusik bis zu Sinfonik und Oper. Einen wichtigen Stellenwert in seinem Leben nimmt auch die Lehre ein. So gründete er 1991 in Budapest das "Internationale Eötvös Institut für junge Dirigenten und Komponisten" und war an den Musikhochschulen in Karlsruhe und Köln als Professor tätig. Zudem leitet er regelmäßig Meisterkurse und Seminare auf der ganzen Welt. Als Dirigent ist er bei den großen Orchestern und an den großen Opernhäusern international tätig. Peter Eötvös leitete das Eröffnungskonzert der ersten Saison des neugegründeten SWR Symphonieorchesters und ist am Samstag, 15. Oktober mit einem spektakulären Werk für Streichquartett, Koloratursopran und Elektronik bei den diesjährigen Donaueschinger Musiktagen vertreten. Dort ist er ein immer wieder gern gesehener Gast. Lydia Jeschke, leitende Redakteurin für Neue Musik bei SWR2 hat sich mit Peter Eötvös, der diesmal für die Musikauswahl von "Treffpunkt Klassik extra" verantwortlich ist, getroffen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Lydia Jeschke Gäste: Gäste: Peter Eötvös (Komponist und Dirigent)