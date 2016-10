SWR 2 07:15 bis 07:57 Sonstiges Musik am Morgen Merken <bk>Richard Georg Strauss: Neapolitanisches Volksleben aus der sinfonischen Fantasie "Aus Italien" op. 16 (SWR-Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg, Leitung: François Xavier Roth)<ek><bk>Louis Vierne: "Carillon de Westminster" aus der Orgel-Suite Nr. 3 op. 54 (Kay Johannsen, Orgel)<ek><bk>Wolfgang Amadeus Mozart: 3. Satz aus dem Violinkonzert Nr. 4 D-Dur KV 218 (Frank Peter Zimmermann, Violine; Kammerorchester des Symphonieorchesters des BR, Leitung: Radoslaw Szulc)<ek><bk>Johann Strauß: "Pasman Csardas", Bearbeitung (The Philharmonics)<ek><bk>Josef Knümann: "Rumänisch" (Daniel Hope, Violine; Avi Avital, Mandoline; Jacques Ammon, Klavier; Mitglieder des Deutschen Kammerorchester Berlin)<ek><bk>Django Reinhardt/Stéphane Grappelli: "Swing 39" (Beni Schmid, Violine; Biréli Lagrène, Gitarre; Ernst Reijseger, Violoncello; Beni Schmid Obsession)<ek> In Google-Kalender eintragen