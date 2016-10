Österreich 1 19:30 bis 21:00 Musik Stimmen hören Bayreuth 2016: Götter, Krachs und neue Stimmen - die interessantesten Vokal-Besetzungen dieses Sommers am "Grünen Hügel" Merken War 2016 ein "Spitzenjahrgang" bei den Bayreuther Richard Wagner-Festspielen? Wer die heurigen Bayreuther Festspiele "radiophon" verfolgte - der Bayerische Rundfunk ist ja bei allen Stücken dabei -, bekam im Sängerischen eine Menge nennenswerter Neubesetzungen geboten. Im "Ring des Nibelungen" zum Beispiel als Wotane Iain Paterson und John Ludgren sowie die "Götterdämmerungs"-Waltraute Marina Prudenskaya; im "Fliegenden Holländer" den (sonst längst das größte Wagner-Tenor-Fach singenden) Andreas Schager, in "Tristan und Isolde", weiter mit Christian Thielemann an Pult, die Isolde Petra Lang. Der Mann am Pult, der "Traditionen" bis zum kleinsten Phrasierungsbogen in Frage stellende Hartmut Haenchen, war auch bei der Neuproduktion des Sommers dominierende Figur: "Parsifal" - mit Gurnemanz Georg Zeppenfeld als wirkungsvollstem Akteur auf der Bühne. Ähnlich im "Ring": der 77jährige Bayreuth-Debütant (!) und approbierte Wagnerianer Marek Janowski mit straffsten Zügeln im "Graben", und mit Catherine Foster/Stefan Vinke ein durchschlagskräftiges Brünnhilde/Siegfried-Paar auf den "Brettern". In Google-Kalender eintragen Moderation: Chris Tina Tengel