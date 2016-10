Österreich 1 16:00 bis 16:40 Sonstiges Da capo: Tonspuren "Ich schreibe, was ich sehe." Der Schriftsteller Christoph Hein Merken Mit der Novelle "Drachenblut", erschienen 1982, wurde Christoph Hein berühmt. Das Buch handelt von einer Ärztin in der DDR, die sich von der Gesellschaft distanziert, die alleine lebt und nicht fähig ist, "echte emotionale Beziehungen" einzugehen. Damit machte der ostdeutsche Schriftsteller etwas zum Thema, was es nach offizieller Doktrin gar nicht geben konnte: Die Vereinzelung des Individuums ausgerechnet im Sozialismus. Vor und nach der deutschen Wiedervereinigung machte sich Hein als genauer Beobachter und Chronist der deutsch-deutschen Zustände einen Namen. Er würde nur notieren, was er sieht und hört, "mitleidlos, mit Distanz und ohne Eifer", sagt Hein, zu dessen Markenzeichen eine spröde, lakonische Erzählsprache ebenso zählt wie eine skeptische Grundhaltung. "Ein Schriftsteller ist kein Prediger, der den Sachverhalt, den er darstellt, auch noch selber kommentiert". Christoph Hein, 1944 in Schlesien als Sohn eines Pfarrers geboren, jobbte als Kellner und Buchhändler, studierte Philosophie und Logik und arbeitete später als Dramaturg an der Volksbühne in Ostberlin. Zu Heins bekanntesten Werken gehören "Der Tangospieler", "Horns Ende" und "Die Ritter der Tafelrunde", eine Satire über den untergehenden DDR-Staat. In Google-Kalender eintragen

