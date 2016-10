Österreich 1 10:05 bis 11:35 Musik Konzert am Vormittag Alte Musik im Konzert Merken <bk>John Blow: Aus der Oper "Venus und Adonis"<ek><bk>Henry Purcell: Aus der Oper "The Fairy Queen"; Aus der Schauspielmusik zu "The Tempest" u.a. (Katherine Watson, Sopran; Samuel Boden, Tenor; Callum Thorpe, Bass; Arcangelo, Leitung: Jonathan Cohen) In Google-Kalender eintragen Moderation: Bernhard Trebuch