Österreich 1 15:05 bis 16:00 Musik Apropos Musik Ein Sujet in mehreren Vertonungen: Shakespeares "The merry wives of Windsor". Ausschnitte aus Giuseppe Verdi: "Falstaff", Adolphe Adam: "Falstaff", Otto Nicolai: "Die lustigen Weiber von Windsor", Ralph Vaughan Williams: "Sir John in love", Michael William Balfe: "Falstaff" Merken Ouvertüren, sinfonische Werke, Schauspielmusiken und eine Vielzahl von Opern basieren auf William Shakespeares um 1597 entstandener Komödie "Die lustigen Weiber von Windsor" um den dicken Ritter Sir John Falstaff und seine glücklosen Versuche, sich bei Frauen einzuschmeicheln. Eine eher selten aufgeführte Opernversion dieses Schauspiel wird Ö1 komplett am 22.10. im Operntermin am Samstag-Abend präsentieren: Salieris "Falstaff", aufgezeichnet im Theater an der Wien in diesem Monat; diese Apropos Musik-Ausgabe widmet sich dagegen einer Reihe von anderen Bühnenwerken nach diesem Sujet. In Google-Kalender eintragen