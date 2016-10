Österreich 1 11:40 bis 11:57 Sonstiges Radiogeschichten Elfriede Jelinek: "Die Liebhaberinnen" Merken Welche Entfaltungsmöglichkeiten hat eine Arbeiterin? Sie kann einen Mann heiraten, der ihr den gesellschaftlichen Aufstieg garantiert. Doch sozial attraktive Männer sind rar, und die attraktivsten sind schon vergeben. So setzt zwischen zwei "Liebhaberinnen" die Rivalität ein, von Elfriede Jelinek in bekannt lakonischer Art als Indikator eines allgegenwärtigen Klassenkampfs gedeutet, in dem Frauen fast immer die Verliererinnen sind. In Google-Kalender eintragen