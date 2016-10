Österreich 1 21:40 bis 22:00 Sonstiges Texte Neue Literatur aus Österreich Barbara Keller: "Seine Geschichte". Der Siegertext des Alois-Vogel-Literaturpreises 2016 Merken Der Literaturkreis Podium schrieb 2016 zum dritten Mal den Alois Vogel-Literaturpreis aus, der in Erinnerung an den 2005 verstorbenen niederösterreichischen Autor eingerichtet wurde. Das diesjährige Motto war "Mit einem Teil der Wahrheit unterwegs". Wir stellen den Siegertext vor. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Elfriede Irrall (Es liest)