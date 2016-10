Österreich 1 19:30 bis 21:00 Sonstiges On stage Rebekka Bakken und Özlem Bulut beim Outreach-Festival 2016 Merken Zwei Sängerinnen sorgten am Abend des 5. August 2016 für umjubelte Höhepunkte beim diesjährigen Outreach-Festivals in Schwaz im Tiroler Unterinntal. Rebekka Bakken, die Norwegerin mit Wien-Vergangenheit, ließ sich mit Bigband und entsprechenden Arrangements eigener Songs hören. Die in Wien lebende türkische Kollegin Özlem Bulut hingegen schuf mit ihrer vierköpfigen Band eindringliche Song-Szenerien, eingebettet in jazzige Improvisationen und orchestrale Orientalismen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Andreas Felber