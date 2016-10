Österreich 1 15:05 bis 16:00 Musik Apropos Musik "Intime Briefe aus dem Musikleben". Die Korrespondenz zwischen dem Dirigenten Felix Mottl und der Gräfin Christiane Thun-Salm Merken Felix Mottl war einer der bedeutenden Dirigenten an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Der geborene Österreicher erreichte seine höchste Würde als Kapellmeister in München - obwohl er gerne an der Hofoper in Wien Direktor geworden wäre. Sein Briefwechsel mit einer musikalischen und einflussreichen Dame gibt tiefe Einblicke in die Konflikte zwischen ehrlichem künstlerischem Wollen und - offenbar unvermeidlicher - Intrige. In Google-Kalender eintragen Moderation: Johannes Leopold Mayer