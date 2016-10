Österreich 1 23:03 bis 00:00 Musik Kunstradio - Radiokunst "Das Schweigen". "Vox Feminarum" Merken Anlässlich des 70. Geburtstags von Elfriede Jelinek wiederholt das Ö1 Kunstradio "Das Schweigen" - VOX FEMINARUM von Ernst M. Binder und Josef Klammer aus dem Jahr 2003. Text und Stimme: Elfriede Jelinek. Elfriede Jelinek, die sich immer wieder neu erfunden hat, die mit fast allem, was sie schreibt, ein neues Genre entwirft, weshalb sie nie epigonal werden wird, hat mit "Pop" als Autorin begonnen. Sie hat immer neue Bilder von sich erzeugt, sich maskiert und demaskiert, was wieder nur eine neue Maskierung war; und sich in Maskierungen viel veröffentlicht. Schreibt Stefanie Carp vom Schauspielhaus Hamburg. Irgendwie ahnen wir, dass wir auch in den medialen Rahmen sprechen und leben. Nur als Vorstellung, historisches Gepäck oder Wunsch, imaginieren wir uns als Subjekte. "Sieh deiner eigenen Selbstentfremdung ins Gesicht"; wer tut das schon gerne. Aber sie, die Autorin, hat sich da nicht ausgenommen, und hat ihr Autoren-Ich erniedrigt, in das Entfremdete hineinkollektiviert. Der Versuch, Robert Schumann zu beschreiben, indem sie sich in den Komponisten hineinbegibt, muss scheitern. Zitat: "Die Haushälterinnen kamen und gingen schweigend niemand sonst darf da sein und sprechen, wenn ich schreibe. Auch wenn ich nicht schreibe, darf keiner, außer mir, sprechen.? Persönlich Erlebtes und fiktive Vergangenheit münden im Schweigen: "endgültig schweigen dürfen, einig mit uns.? In dieser radiophonen Arbeit konfrontieren Ernst M. Binder und Josef Klammer das Scheitern dieser Auseinandersetzung mit einem biografischen Text der Autorin, den sie ihrem Orgellehrer Leopold Marksteiner gewidmet hat. Dieser Text "Die Zeit flieht? wird von Jelinek selbst gelesen und ist rhythmische, klangliche und melodische Grundlage der kontrapunktierenden Komposition. Kurze Sequenzen aus Silben, Konsonanten und Vokalen ergeben ein Klanggebilde, welches "Das Schweigen? zum Klingen bringt, trägt und stützt. Essenzen aus dem "Klavierkonzert in a moll? von Clara Schumann sind der akustische Gegenpol, nicht nur in musikalischer Hinsicht. Die Hommage an Elfriede Jelineks Orgellehrer Leopold Marksteiner "Die Zeit flieht" wurde von der Autorin selbst gelesen. Die Stimme aus "Das Schweigen" und die musikalischen Miniaturen wurden unter Verwendung von Sprachsyntheseprogrammen generiert. Die Ausschnitte aus Jelineks Rede anläßlich der Verleihung des Heinrich-Heine-Preises 2002, "Österreich. Ein deutsches Märchen", wurden von Ernst M. Binder rezitiert. Die musikalischen Zitate stammen aus "Träumerei", Kinderszenen Op. 15 von Robert Schumann, bearbeitet von Josef Klammer. In Google-Kalender eintragen