Österreich 1 17:30 bis 17:56 Sonstiges Spielräume My Heart. Die sentimentale Reise der Doris Kappelhoff Merken Wer ist Doris Kappelhoff? Der eigentliche Name von Doris Day. Zurückgezogen lebt sie hochbetagt in Kalifornien; ist sie nun 92 oder doch schon 94? Man weiß es nicht. Doris Day hat sich früh zurückgezogen, und dann - ähnlich einer anderen weltberühmten Blondine, Brigitte Bardot - ganz dem Tierschutz gewidmet. Am 5. September 2011 jedoch ist sie zurück und startet ein sensationelles Comeback mit dem Album "My Heart", das auf Anhieb in die britischen Top 10 Album Charts einstieg. Damit schaffte Doris Day den Sprung in die englische Hitliste als zweitälteste Künstlerin nach Very Lynn, die 2009 auf Platz 1 der britischen Album-Charts kam und mit 92 Jahren die älteste lebende Sängerin der Top 10 war. In Google-Kalender eintragen