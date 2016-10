Österreich 1 09:05 bis 10:00 Sonstiges Café Sonntag Merken Der Priester Michael Landau ist seit 1995 Caritasdirektor der Erzdiözese Wien und seit 2013 Präsident der Caritas Österreich. Studiert hatte er eigentlich Biochemie, erst im Zweitstudium kam er zur katholischen Theologie. Unter ihm wurde beispielsweise die Obdachloseneinrichtung "Gruft" in Wien Mariahilf in ihrer heutigen Form geschaffen. Ist der Begriff der Solidarität noch zeitgemäß? Die Philosophin Isolde Charim findet das nicht unbedingt. Ihre Ausführungen haben wir einer Ausgabe der Sendung "Diagonal" aus dem Jahr 2012 entnommen. Wir führen einen Krieg Arm gegen Reich, meint der Kabarettist Georg Schramm. Der Ausschnitt ist auf der CD "Die letzte Gardine" bei WortArt erschienen. Über die Definition von "Gut" kann man grundsätzlich viel streiten, meint unser Glossist Franz Schuh. Der Mensch an und für sich ist aber meist weder gut noch böse, sondern einfach nur schlecht. In Google-Kalender eintragen Moderation: Oliver Baier Gäste: Gäste: Michael Landau (Caritas-Präsident)