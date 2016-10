Österreich 1 23:03 bis 06:00 Sonstiges Die Ö1 Jazznacht Westliche Wurzeln und indische Grooves: Bernhard Schimpelsberger Merken Der in London lebende oberösterreichische Perkussionist Bernhard Schimpelsberger wird im Oktober in Österreich auftreten und dabei seine neue CD vorstellen. Gerhard Graml spricht mit ihm im "Jazznacht"-Studio über sein Europa-umspannendes Solopercussion-Projekt "Rhythm Diaries", in dessen Rahmen Schimpelsberger, der u.a. bei Perkussionist Trilok Gurtu studierte, die Rhythmik klassischer indischer Musik auf das Drum-Set übersetzt und mit diversen westlichen Genres verknüpft. Dieser Ansatz zwischen Tradition und Innovation überzeugte auch den englischen Meistertänzer Akram Khan und die Sitar-Virtuosin Anoushka Shankar, die Bernhard Schimpelsberger zu gemeinsamen Konzerttourneen einluden. Zudem präsentiert Gerhard Graml den Mitschnitt des Konzerts des britischen Pianisten Alexander Hawkins vom 14. April 2016 im RadioKulturhaus, aufgenommen im Rahmen des Schwerpunkts "Cool Britannia" der Wiener Musikgalerie. In Google-Kalender eintragen Moderation: Gerhard Graml