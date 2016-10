Österreich 1 17:05 bis 19:00 Kabarett Diagonal Radio für Zeitgenoss/innen Zur Person Elfriede Jelinek. Eine Gespensterjagd Merken Gespenster gehen um in den Texten der österreichischen Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek. Untote, Zombies, Vampire bevölkern seit den Anfängen die sprachgewaltigen Textplateaus der Autorin. Die österreichische Geschichte gerät unter dem kritischen Blick Elfriede Jelineks zum Gespensterszenario, ihre Untoten sind das Sinnbild einer Vergangenheit, "die nie ganz tot ist und aus der immer die Hand aus dem Grabe wächst". Seitdem Elfriede Jelinek 2004 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet worden ist, ist sie selbst eine körperlose Stimme, eine Art Gespenst geworden. Denn auf die große Ehrung folgte der große Rückzug. Jelinek, die in den 1980er- und 1990er-Jahren als engagierte Autorin in medialen Debatten äußerst präsent gewesen ist, meidet öffentliche Auftritte und gibt so gut wie keine Interviews mehr. Das Gros ihrer Texte erscheint im Netz. Den Literaturbetrieb brandmarkt die Nobelpreisträgerin als korrupt. Verstummt ist sie deshalb aber längst nicht. Als Medienfigur hat sich Elfriede Jelinek verabschiedet, als Autorin mischt sie sich weiter ein. Sie hat ein Stück über die Flüchtlingstragödie geschrieben ("Die Schutzbefohlenen") und sich mit Terroristen, Pegida-Anhängern und geifernde Hass-Postern ("Wut") auseinandergesetzt. Anlässlich ihres 70. Geburtstages nimmt "Diagonal" die Fährte einer großen österreichischen Sprachkünstlerin auf, die sich zurückgezogen hat, um den zudringlichen Blicken der Öffentlichkeit zu entrinnen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Christine Scheucher