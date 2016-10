Österreich 1 10:05 bis 11:35 Sonstiges Ö1 Klassik-Treffpunkt Live Merken Klein, aber fein - unter diesem Schlagwort kann man den 2009 gegründeten Salzburger Müry Salzmann Verlag treffend beschreiben. Im heutigen Klassik-Treffpunkt ist die Gründerin und Verlegerin Mona Müry zu Gast bei Renate Burtscher. Nach dem Studium (Theologie und Philosophie) erwarb sich Mona Müry das nötige Handwerkszeug einer Verlegerin beim Salzburger Universitätsverlag, den sie zwei Jahrzehnte lang leitete. Und gründete als leidenschaftliche "Büchermacherin" 2009 ihren eigenen Verlag. Der Unternehmer Christian Dreyer wurde als Investor mit in den neuen Verlag geholt und steuerte den in Salzburg alteingesessenen Namen Salzmann aus seiner Familiengeschichte bei. Im Frühjahr 2010 kam das erste Programm des jungen Müry Salzmann Verlages heraus, individuell und liebevoll gestaltete Bücher über Architektur, Kunst, Theater, Geschichte, Lebenskunst. Die guten Kontakte zu Autor/innen und Verbindungen zu den Salzburger Festspielen hatte Mona Müry bereits und es entstanden hauptsächlich sorgfältig gestaltete Bild- und Kunstbände, Monografien etc. In den ersten Jahren war der Großteil des Verlagsprogramms der Architektur gewidmet, wobei eine Serie von ca. 40 Bänden "Architektur im Ringturm" einen bedeutenden Anteil ausmachte. Bis mit Walter Kappacher der erste Prosaautor auf der Bildfläche erschien und mittlerweile einige Literaturwerke vom Müry Salzmann Verlag herausgebracht wurden. Professionelle Germanisten-Unterstützung holte sich Mona Müry anfangs beim Lektor Paul Jandl, der einige Jahre lang als Juror beim Bachmannpreis tätig war. Um die 140 lieferbare Titel umfasst das Verlagsprogramm bereits und wurde auch über die österreichischen Grenzen hinaus bekannt. Somit kann Mona Müry über durchaus erfolgreiche Anfangsjahre "ihres" Verlags berichten und das Klassik-Treffpunkt Publikum in die Welt eines Kunst- und Literatur-Verlages eintauchen lassen. Renate Burtscher wird gemeinsam mit Mona Müry die Musikeinspielungen auswählen und "ihre" CD der Woche vorstellen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Renate Burtscher Gäste: Gäste: Mona Müry (Verlegerin)