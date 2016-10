Österreich 1 09:05 bis 10:00 Sonstiges Hörbilder Wie Terror entsteht. Islamistische Terrornetzwerke in Kenia und die Eskalation von Gewalt Merken Die kenianische Küste war bis vor kurzem beliebtes Reiseziel deutscher Tourist/innen. Sie bleiben weg, seit die Gewalt im Land eskaliert. Die Angriffe islamistischer, al-Qaida-naher Milizionäre werden immer brutaler. Darauf reagiert die kenianische Polizei mit dem Mord an etlichen Muslimen, die sie für verdächtig hält. Geschult und ausgestattet werden die Polizisten auch von Deutschland. Durch die Willkür der "Sicherheitskräfte" radikalisieren sich immer mehr junge Muslime. Etliche suchen den Kontakt zur Shabaab-Miliz, dem Qaida-Ableger im benachbarten Somalia. Je massiver die staatliche Gewalt, desto mehr junge Kenianer träumen von Waffendepots und Sprengstoffgürteln. Die Sendung von Johanna Braun wurde mit dem Prix Europa 2015 in der Kategorie "Investigativer Radiobeitrag" ausgezeichnet. In Google-Kalender eintragen