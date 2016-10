Bayern 2 20:03 bis 21:00 Sonstiges radioThema Mind The Gap. Strategien gegen die Gräben in der Gesellschaft Merken Unsere Gesellschaft ist einer harten Prüfung ausgesetzt. In Facebook-Kommentaren werden Migranten, Muslime und Moderatorinnen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens übelst beleidigt, auf der Straße werden Flüchtlinge bespuckt und verprügelt, ihre Unterkünfte werden angegriffen. Das Klima scheint derart vergiftet, dass längst Erinnerungen an die 90er Jahre und die Pogromstimmung in Mölln, Rostock-Lichtenhagen oder Hoyerswerda wach werden. Der "große Graben" scheint überhaupt die Signatur des Jahres 2016 zu sein. Es gibt Klüfte zwischen Arm und Reich, zwischen Digital Natives und Silver Surfern, zwischen Abgehängten und jenen mit Access, zwischen Biohackern, Menschmaschinen und Menschen ohne Maschinen, oft arbeitslos. Zwischen Tekkies, unerschütterlichen Utopisten und Kulturpessimisten. Zwischen Menschen, die alles verloren haben und Menschen, die nichts hergeben wollen. Am vergangenen Wochenende haben sich auf dem Zündfunk Netzkongress Aktivisten, Künstler, Wissenschaftler, Politiker und Blogger diesen Herausforderungen gestellt und Strategien gegen den großen Graben entwickelt und präsentiert. Eine Analyse und ein Kommentar zum Zustand des Landes und der Welt. In Google-Kalender eintragen