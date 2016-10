Bayern 2 18:05 bis 18:30 Sonstiges IQ - Wissenschaft und Forschung Neustart für die Endlager-Suche. Atommüll-Lehren aus Gorleben und der Asse Merken Wohin mit dem Atommüll aus deutschen Kernreaktoren? Diese Frage ist auch knapp 60 Jahre, nachdem in Deutschland die ersten Forschungsreaktoren und Kernkraftwerke in Betrieb gegangen sind, unbeantwortet. Zu lange hat die Politik am umstrittenen Salzstock Gorleben als einzig möglichem Endlager festgehalten. Ein Fehler, aus dem man gelernt hat. Im Sommer 2013 wurde beschlossen, noch einmal ganz neu nach einem geeigneten Standort zu suchen - fair und transparent. Drei Jahre später hat die Kommission zur Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe ihren Abschlussbericht übergeben. Sie empfiehlt darin gesellschaftliche und wissenschaftlich-technische Kriterien für die Endlager-Suche. Als infrage kommende Wirtsgesteine nennt der Bericht neben Salz auch Ton und Granit. Bis ein endgültiger Standort für das Endlager gefunden ist, dürften jedoch noch mehrere Jahrzehnte vergehen. Zumal ein weiteres Kriterium bei der Einrichtung eines Endlagers eine wichtige Rolle spielen wird: Es soll möglich sein, Fehler zu korrigieren, also den Atommüll eine Weile lang wieder zurückzuholen und zu bergen. Das ist eine Lehre aus den Erfahrungen mit der maroden Schachtanlage Asse II, in die Wasser eindringt. Die dort untergebrachten radioaktiven Abfälle müssen aufwendig herausgeholt und an anderer Stelle endgelagert werden. In Google-Kalender eintragen