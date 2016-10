Bayern 2 10:05 bis 12:00 Sonstiges Notizbuch "... dann machen wir noch einen Ultraschall". Das Geschäft mit kranken Haustieren Merken Wenn das Haustier krank ist, fühlt der Eigentümer mit. Kein Wunder, dass viele Menschen für ihre geliebten Vierbeiner, gefiederten Freunde und Co. keine Kosten scheuen und alles tun, damit ihre Tiere rasch wieder gesund werden: allein für die etwa fünf Millionen Hunde geben die Deutschen pro Jahr rund fünf Milliarden Euro aus; ungeachtet der rund acht Millionen Katzen und diverser Kleintiere, die auch in bundesdeutschen Haushalten leben. So gaben im Jahr 2011 deutsche Haustierhalter etwa 370 Milliarden Euro allein für Medikamente aus. Ein Vielfaches setzten Tierärzte, Tierkliniken und andere aufs Tier spezialisierte Heilberufe um. Denn dank des Fortschritts in der Tiermedizin werden Haustiere immer älter, dadurch wiederum anfälliger für Krankheiten - was wieder die Nachfrage nach teuren Therapien antreibt. Das Geschäft mit der tierischen Luxus-Medizin boomt! Nicht selten wird ein Haustier in Deutschland besser medizinisch betreut als sein Halter. Doch was tut den Tieren wirklich gut und was schadet ihnen? Diese und andere Fragen beleuchtet Chris Köhler im Notizbuch-"Nah dran". In Google-Kalender eintragen