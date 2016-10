Bayern 2 20:03 bis 21:00 Sonstiges "Fahrstuhl zum Schafott" Kriminalhörspiel nach Noël Calef Merken "Er setzte die Schußwaffe an die Schläfe des Wucherers und drückte im selben Moment auf den Abzug. Bordgris fiel schwer vornüber, während Julien hastig zur Seite trat, um nicht von dem hochspritzenden Blut befleckt zu werden." - Julien ist hoch verschuldet und glaubt, nur durch einen Mord das Glück erzwingen zu können. Er ermordet seinen Gläubiger und bleibt nach einem perfekt geplanten Verbrechen im Fahrstuhl stecken. Seine eifersüchtige Frau sucht ihn, sein Wagen wird von einem jungen Paar gestohlen, und mit seinem Revolver wird ein Fremder erschossen. Während man ihn sucht, steckt er im "Fahrstuhl zum Schafott". - Calefs Kriminalroman aus dem Jahre 1956 zeigt ein düster-poetisches Bild von Paris. Der "Klassiker der Schwarzen Serie" wurde von Louis Malle verfilmt mit Maurice Ronet, Jeanne Moreau und Lino Ventura. Noël Calef (1907-68), Autor von Kriminalromanen und Drehbüchern. Werke u.a. "Den Tod in der Hand" (1959), "Gnadengesuch" (1961), "Ein Stier soll bluten" (1965). In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Gerhard Garbers (Erzähler), Sylvester Groth (Julien Courtois), Irina Wanka (Geneviève), Sascha Icks (Theresa), Philipp Schepmann (Fred), Christian Berkel (Georges), Susana Fernandez-Genebra (Dénise) Regie: Walter Adler Musik: Pierre Oser