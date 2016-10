Bayern 2 14:05 bis 15:00 Sonstiges Breitengrad Venezuela in der Krise - der alltägliche Wahnsinn Merken Venezuela versinkt immer tiefer in der Krise. Weite Teile der Bevölkerung haben kaum noch Zugang zu Lebensmitteln, wenn sie nicht eng mit der Regierungspartei vernetzt sind. Hungernde essen Abfälle aus dem Müll oder Tierfutter. Verzweifelte Krankenhaus-Ärzte können wegen des Mangels an Medikamenten nicht mehr heilen. Altenpfleger schicken Senioren nach Hause, weil sie sie nicht mehr ernähren können. Wegen der Krise verschärfen sich die sozialen Spannungen. Raubüberfälle und Plünderungen nehmen zu. Polizisten wollen nicht mehr ihr Leben riskieren. In Google-Kalender eintragen