Bayern 2 00:12 bis 02:00 Sonstiges Concerto bavarese Bayerische Komponisten Merken <bk>Rudolf Hindemith: Thema und Variationen über "Ich hab' die Nacht geträumet" (Annette Behr-König, Romeo Ruga, Violine; Boris Faust, Viola; Hans-Wilhelm Kufferat, Violoncello)<ek><bk>Harald Behringer: "Music for four" (Carina Mißlinger, Yu-Mi Kim, David Simon, Michail Khwostikow, Flöte; Carmen Amrein, Johanna Höbel, Tobias Vogel, Komale Akakpo, Hackbrett; Viktor Herzig, Michael Leopold, Jonas Göbel, Moritz Knapp, Marimbafon)<ek><bk>Fritz Büchtger: Streichquartett Nr. 1 (Cuvilliés-Quartett München)<ek><bk>Bertold Hummel: Konzert op. 70 (Peter Sadlo, Schlagzeug; Bamberger Symphoniker, Leitung: Wolfgang Rögner)<ek><bk>Joseph Suder: Streichquartett Nr. 2 e-Moll (Aurora Quartett)<ek><bk>Franz Lehrndorfer: "Die güldene Sonne" (Franz Lehrndorfer, Orgel)<ek>. In Google-Kalender eintragen