Atahualpa - Der letzte König der Inka. Autor und Regie: Frank Halbach. Das Reich der Inka erstreckte sich von den Anden bis zur Küste des Pazifik, ein Gebiet von rund 950.000 Quadratkilometern. Der Reichtum der Inkakönige war legendär und weckte die Gier der Konquistadoren unter Francisco Pizarro. Als Pizarro vor Atahualpa stand, forderte er den Herrscher auf, sich dem spanischen König zu unterwerfen und sich taufen zu lassen. Atahualpa lehnte ab: 30.000 seiner Krieger lagerten vor seiner Stadt Cajamarca, die Spanier zählten nicht einmal 200 Mann. Dafür lag ihnen nichts am Frieden des Gastrechts: Sie feuerten ohne mit der Wimper zu zucken in die Reihen von Atahualpas Leibwächtern, die nie zuvor eine Feuerwaffe gesehen hatten. Nach diesem Blutbad fand sich der Inkakönig als Gefangener Pizarros wieder. Er bot einen ganzen Saal voll Gold, um sich frei zu kaufen. Die Spanier nahmen das Gold, schmolzen 5.800 Kilogramm kostbarer Handwerksarbeiten der Inka zu handlichen Barren - und töteten Atahualpa.