Bayern 2 15:00 bis 16:00 Sonstiges "Pan Familia" 2016-10-17 20:03 Merken Nach einem schweren Unfall landen Mutter und Tochter auf einem Campingplatz mit einer seltsamen Willkommenskultur. Mutter und Tochter müssen warten, der freundliche Herr an der Rezeption hat sie noch nicht im System. Außerdem fehlt Papa. Aber es sieht gut aus: Der zerknautschte Wagen, irgendwo auf der A3, macht nicht den Eindruck, als ob da noch jemand lebend aussteigen würde. Endlich wird den beiden ein Wohnwagen in guter Lage zugewiesen. Überhaupt unterscheidet sich die Situation wenig vom geplanten Urlaub. Und doch herrscht eine seltsame Willkommenskultur. David Lindemann, geb. 1977 in Herford, Regisseur, Autor. Theatertexte u.a. "Koala Lumpur" (2003, Gewinner Berliner Stückemarkt), "Getränk Hoffnung" (2011). Weitere Hörspiele "Captain Seablood und der gemeinte Kurs der Liberty" (DKultur 2008), "Getränk Hoffnung" (DKultur 2010). In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Charlotte E. Müller, Lilith Stangenberg, Anne Tismer, Andreas Schmidt, Hendrik Arnst Regie: David Lindemann Musik: Martin Eichberg