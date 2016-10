Bayern 2 15:05 bis 16:30 Sonstiges "Die Odyssee des Homer" Merken Telemachos sucht Rat bei Nestor in Pylos und Menelaos und dessen Frau Helena in Sparta. Penolopeia erfährt währenddessen, dass die Freier die Ermordung Telemachos planen. In der Bearbeitung von Homers berühmten Gesängen verzichtet Christoph Martin bewusst auf das antike Versmaß. Zu seiner musikalischen Konzeption schreibt Christoph Martin: "Es war meine Absicht, den Staub herauszublasen und die Erzählung durch ein modernes Klangkonzept an heutige Hörgewohnheiten anzuschließen." In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Dieter Mann Regie: Christoph Martin Musik: Christoph Martin