Deutsche Reinheit, deutscher Durst. Ein Bierblues-Feature 2016-10-16 Unser Volksrauschmittel Nummer eins hat 2016 etwas zu feiern: das Bayerische Reinheitsgebot, Urmutter aller lebensmittelrechtlichen Verordnungen, wird 500 Jahre alt. Eine gute Gelegenheit, den ehernen Hopfen & Malz-Fundamentalismus näher zu betrachten und dieses scheinbar heilige Gebot zu hinterfragen: was kommt rein ins Bier, und wer braut reiner? Verhindern deutsche Sauberkeitsapologeten eine kreative Weiterentwicklung der Braukünste? Verliert das Deutsche Brauwesen aus Gründen von Sturheit und Phlegma seine weltweite Anerkennung? Auf einer Reise von Flensburg über Berlin, Franken und die Münchner "Wies'n" bis auf die Schwäbische Alb und weiter, werden alte und neue Sudstätten heimgesucht, Brauer, Trinker und weitere Spezialisten zu Wort gebeten - in ländlichen Traditionsbrauereien, in urbanen Eventlocations, Bierkellern, Volksfesten und bei den jungen Handwerkern der Craft-Beer-Szene.