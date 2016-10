ONE 21:45 bis 23:12 Krimi Polizeiruf 110: Im Schatten D 2015 2016-10-16 23:45 20 40 60 80 100 Merken Eine verdeckte Ermittlung der Kripo gemeinsam mit den Kollegen von der Zollfahndung führt nicht nur zu zwei Todesopfern während der Aktion - auch der Einsatzleiter liegt einen Tag nach der Operation tot unter den Autobahnbrücken. Alles deutet auf die "Ndrangheta" hin, denen der Beamte bei seinen Ermittlungen ziemlich nahe kam. Die Mafiaorganisation hat sich den Rostocker Hafen für ihre Drogentransporte nach Skandinavien ausgesucht. Das Team um Katrin König und Alexander Bukow ermittelt jedoch nicht nur in diese Richtung, sondern auch im Umfeld der eigenen Kollegen. Dort machen sich einige durch ihr Verhalten verdächtig. Und dann taucht noch ein "alter Bekannter" von König wieder auf und macht allen das Leben schwer - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charly Hübner (Alexander Bukow) Anneke Kim Sarnau (Katrin König) Uwe Preuss (Henning Röder) Andreas Guenther (Anton Pöschel) Josef Heynert (Volker Thiesler) Klaus Manchen (Veit Bukow) Elisabeth Baulitz (Jana Zander) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Philipp Leinemann Drehbuch: Florian Oeller Kamera: Jan Fehse Musik: Sebastian Fillenberg