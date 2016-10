Schweiz 1 13:30 bis 14:20 Arztserie In aller Freundschaft Folge: 26 Scheiden tut weh D 2006 Stereo Merken Roland und Pia Heilmann teilen ihrer Familie mit, dass sie Leipzig verlassen wollen. Als Grund nennen sie die Trauer um Alina und Vladi, die sie durch einen Neuanfang endlich hinter sich lassen wollen. Roland hat sich auf eine Chefarztstelle in Köln beworben. Die Prüfungskommission wird in den nächsten Tagen in der Klinik erscheinen, um ihn zu beurteilen. Sohn Jakob ist sauer, weil er wie immer vor vollendete Tatsachen gestellt wird. Im Wald beschwert er sich bei seinem Ausbilder Hartmut Gross über seinen Vater. Kurz darauf passiert ein Unfall. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Uwe Karpa (Hartmut Groß) Karsten Kühn (Jakob Heilmann) Anthony Petrifke (Jonas Heilmann) Dieter Bellmann (Professor Dr. Gernot Simoni) Thomas Rühmann (Dr. Roland Heilmann) Hendrikje Fitz (Pia Heilmann) Andrea Kathrin Loewig (Dr. Kathrin Globisch) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Jürgen Brauer Drehbuch: Oliver Hein Kamera: Uwe Reuter, Michael Ferdinand Musik: Paul Vincent Gunia, Oliver Gunia