Schweiz 1 13:30 bis 14:20 Arztserie In aller Freundschaft Folge: 25 Reine Nervensache D 2006 Stereo Thomas Kraft wird mit einem Schlaganfall in die Sachsenklinik eingeliefert. Bei ihm wird eine angeborene Verengung der Halsschlagader festgestellt. Der Schlaganfall ist durch ein Blutgerinnsel ausgelöst worden, welches operativ aufgelöst werden soll. Doktor Heilmann muss die Operation aber abbrechen, weil ihm die Hände zittern. Er übergibt an Doktor Martin Stein und beschliesst, sofort mit Pia wegzufahren, um vom harten Job abzuschalten. Aber die Heilmanns kommen nicht weit. Schauspieler: Dieter Bellmann (Professor Dr. Gernot Simoni) Thomas Rühmann (Dr. Roland Heilmann) Marie-Luise Marjan (Margot Kraft) Melanie Marschke (Dr. Sabine Kraft) Mirko Brankatschk (Thomas Kraft) Karsten Kühn (Jacob Heilmann) Hendrikje Fitz (Pia Heilmann) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Jürgen Brauer Drehbuch: Thomas Steinke Kamera: Uwe Reuter, Michael Ferdinand Musik: Paul Vincent Gunia, Oliver Gunia