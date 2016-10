Schweiz 1 13:30 bis 14:20 Arztserie In aller Freundschaft Folge: 18 Die Waffen der Frauen D 2006 Stereo Merken Nora und Kai Schubert erscheinen in der Sachsenklinik. Das Ehepaar ist mit Doktor Martin Stein befreundet. Angeblich ist Nora am Vorabend auf der heimischen Treppe gestürzt. Heilmann und Brentano diagnostizieren eine komplizierte Fraktur der Mittelhand, die jedoch eher auf ein Handgemenge hindeutet. Roland berichtet Martin von seinem Verdacht auf häusliche Gewalt. Martins vorsichtiges Nachhaken wird von Nora abgeblockt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dieter Bellmann (Professor Dr. Gernot Simoni) Thomas Rühmann (Dr. Roland Heilmann) Oana Solomon (Nora Schubert) Steffen Münster (Kai Schubert) Bernhard Bettermann (Dr. Martin Stein) Thomas Koch (Dr. Philipp Brentano) Alma Leiberg (Rebecca Simoni) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Martin Luther Drehbuch: Jochen S. Franken Kamera: Frank Buschner, Michael Ferdinand Musik: Oliver Gunia, Paul Vincent Gunia