Schweiz 1 13:30 bis 14:20 Arztserie In aller Freundschaft Folge: 12 Freundschaftskrise D 2006 Stereo Merken Professor Simoni und Ingrid haben Professor Günter Keller und Berta zu einem opulenten Essen eingeladen. Doch plötzlich bricht Berta mit starken Schmerzen zusammen. Sie wird in die Sachsenklinik eingeliefert. Dort macht Günter ihr einen Heiratsantrag - und Berta ist glücklich. Doch die Untersuchungen ergeben, dass sie einen Lebertumor hat, Professor Simoni wird sie operieren. Günter hat volles Vertrauen in seinen Freund. Doch Doktor Philipp Brentano realisiert, dass der Professor immer schlechter hört. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Dieter Bellmann (Professor Dr. Gernot Simoni) Thomas Rühmann (Dr. Roland Heilmann) Hendrikje Fitz (Pia Heilmann) Gert Gütschow (Professor Günter Keller) Barbara Schöne (Berta Finke) Andrea Kathrin Loewig (Dr. Kathrin Globisch) Bernhard Bettermann (Dr. Martin Stein) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Peter Wekwerth Drehbuch: Marian Dotzel Kamera: Wolfram Beyer Musik: Oliver Gunia, Paul Vincent Gunia