Schweiz 1 13:30 bis 14:20 Arztserie In aller Freundschaft Folge: 11 Schein und Sein D 2006 Stereo Merken Während einer Probe zu ihrem neuen Stück stürzt die nicht mehr ganz junge Schauspielerin Thea Bergheim und wird mit einer Wirbelsäulenfraktur eingeliefert. Ganz die Diva hält sie alle auf Trab und will von einer längeren Pause, welche die Ärzte ihr prognostizieren, nichts wissen. Theas persönlicher Assistent, Moritz Fenner, hat alle Hände voll zu tun, alles so zu manipulieren, dass Theas Selbstbild als "Star" keinen Schaden nimmt. In diese tragisch-komische Situation gerät die arbeitslose Kosmetikerin Olga Port, mit der Thea sich ein Zimmer teilen muss. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Dieter Bellmann (Professor Dr. Gernot Simoni) Thomas Rühmann (Dr. Roland Heilmann) Hendrikje Fitz (Pia Heilmann) Armin Marewski (Christoph Mahler) Judy Winter (Thea Bergheim) Maxim Mehmet (Moritz Fenner) Jenny-Marie Muck (Olga Port) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Peter Wekwerth Drehbuch: Thomas Frydetzki Kamera: Wolfram Beyer Musik: Oliver Gunia, Paul Vincent Gunia

