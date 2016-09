Schweiz 1 13:30 bis 14:20 Arztserie In aller Freundschaft Folge: 10 Alte Wunden D 2006 Stereo Merken Anne Marx wird von ihrem Freund Christoph Mahler mit akuten Magenschmerzen in die Sachsenklinik gebracht. Anne lebt in Hamburg und kommt regelmässig nach Leipzig, um ihren Freund zu besuchen, der seit ein paar Monaten hier lebt. Sie trägt sich mit dem Gedanken, ganz nach Leipzig zu ziehen. Behandelt wird sie von Elena Eichhorn. Was Anne nicht weiss: Die Ärztin und Christoph teilen eine gemeinsame, unglückliche Vergangenheit. Sie hatten zusammen ein Kind, das an einer seltenen Erbkrankheit gestorben ist. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Dieter Bellmann (Prof. Simoni) Thomas Rühmann (Dr. Roland Heilmann) Hendrikje Fitz (Pia Heilmann) Andrea Kathrin Loewig (Dr. Globisch) Mariella Ahrens (Anne Marx) Armin Marewski (Christoph Mahler) Heidemarie Wenzel (Eva Globisch) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Peter Wekwerth Drehbuch: Klaus Arriens, Thomas Wilke Kamera: Wolfram Beyer Musik: Oliver Gunia, Paul Vincent Gunia